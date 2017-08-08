العثور على جثة مواطن بصحراء الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

عُثر صباح اليوم الثلاثاء على مواطن متوفى بالقرب من مركبته في منطقة صحراوية جنوب غربي الأفلاج ، حيث إنه كان مفقوداً منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت الجهات الأمنية ومتطوعون قد كثّفوا البحث عن مواطن يستقل مركبة من نوع هيونداي؛ تغيب عن ذويه منذ يوم الجمعة، وتم تحديد آخر إحداثية له بالهدار 110 جنوب غربي الأفلاج، قبل أن يُعثرعليه، صباح اليوم الثلاثاء، متوفى في منطقة صحراوية قرب الشجري جنوبي الهدار.