⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل نقل أعضاء متوفي إلى مرضى في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، من إجراء عملية نقل أعضاء متوفى دماغيا يبلغ من العمر 42 عاماً.

ووصل المريض إلى المستشفى فاقداً للوعي، وبإجراء الفحوصات تبين إصابته بنزيف في المخ ما أدى لوفاته دماغياً، فيما تم أخذ موافقة ذويه على التبرع بأعضائه، وهو ما رحبوا به.

وأجرى العملية فريق طبي من التخصصات كافة، حيث تم استئصال الكليتين والرئتين والقلب للاستفادة من الصمامات، ونقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المرضى المستفيدين.