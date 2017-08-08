السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت خاصة بالأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي سلّمه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت في التعامل مع الأزمة القطرية.

وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر، في ضوء المساعي التي تقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعيًا للحفاظ على وحدة الصف العربي.