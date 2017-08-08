السلطان قابوس يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

تلقّى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات .

وتسلّم الرسالة نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لجلالة السلطان ، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، خلال استقباله اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت .