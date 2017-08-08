ضحايا التعذيب من الفلسطينيين في سجون الأسد ترتفع إلى 4699 - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن حصيلة ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين قد ارتفعت إلى 469 ضحية وذلك بعد الإعلان عن قضاء أربعة لاجئين خلال الأيام الماضية وهم مروان اللبابيدي، وباسل الصفدي وعدي داوود والشاب أمجد نصار.

وتشير المجموعة إلى أن العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه وإضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا كانت قد وثقت اعتقال 1623 لاجئاً فلسطينياً في سجون النظام السوري وطالبت المؤسسات الدولية بالعمل الجاد من أجل الكشف عن مصيرهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب حتى الموت.