⁠⁠⁠⁠⁠التنمية العقارية يكشف حقيقة دعمه للبنوك - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد صندوق التنمية العقارية صحة أن ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مبالغ الدعم تذهب للبنوك ولشركات التمويل “دفعة واحدة”، غير صحيح.

وأوضح أنه يتم إيداع مبالغ الدعم في حساب المستفيد بعد سداده للقسط مباشرة وفق نظام الأقساط ولفترة سداد تصل إلى 300 شهر (25 عاماً)، مؤكدا أن تقسيم الدعم للمواطنين بهذه الطريقة يهدف إلى توزيع الدعم على شريحة أكبر من المستفيدين.

وأوضح الصندوق، في بيانٍ توضيحي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن نسبة دعمه للمستفيد الذي يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال فما دون تبلغ 100% من أرباح التمويل، بحيث لا يتحمل المستفيد سوى سداد أصل القرض، وهذه الشريحة من المستفيدين يمثلون ٨٥٪ ممن هم على قوائم الانتظار.

وأضاف أنه يتم دعم المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال شهرياً بشكل جزئي استناداً إلى عدة عوامل منها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن دعم بعضهم قد يصل إلى 100%.

وأكد أن برنامج التمويل السكني المدعوم يساهم في تخفيض فترة الانتظار وتسريع وتيرة منح المواطنين للسكن إلى 5 سنوات فقط.