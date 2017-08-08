بالفيديو.. أمير الحدود الشمالية يأمر بإبقاء صور خادم الحرمين ونائبه فقط - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بإزالة صوره كافة، والإبقاء على صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه.

جاء ذلك خلال تفقده منفذ جديد عرعر.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير فيصل أثناء زيارته للمنفذ، حيث يعد أول منفذ يبدأ في استقبال الحجاج لأداء مناسك الحج للعام الحالي، وهو يطلب من القائمين عليه تنفيذ أمره بإزالة صوره.

