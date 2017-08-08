 بالفيديو.. مذيعة: أيوة بلبس مايوه لكن شرعي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. مذيعة: أيوة بلبس مايوه لكن شرعي

بالفيديو.. مذيعة: أيوة بلبس مايوه لكن شرعي
نورة الشهري(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، عن حزنها الشديد من الهجوم الواسع على المايوه الشرعي قائلة أنا بسافر بره وبلبس المايوه الشرعي ده في كل حتة ونزلت بيه المياه أكتر من مرة، والبوركيني منتشر في الدول الغربية، بشرط أن تلتزم بخامة المايوه “.

مضيفة: ” بزعل أوي لما يكون في مسلمين زيهم زينا ويتضرروا من إن في واحدة تغطي نفسها “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9057 ] نشر منذ 59 دقيقة

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