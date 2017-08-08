اعتقال 1700 " داعشي " في كردستان العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 1700 من المنتمين لما يسمى بتنظيم «داعش» من بين النازحين الذين لجأوا الى مخيمات النزوح في الإقليم.

وقال سنجاري خلال لقائه مع إعلاميين كويتيين، إنه بالرغم من تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من قبضة «داعش» فان الحرب على التنظيم ستستمر فترة طويلة بسبب وجود خلايا نائمة في الموصل وبخاصة في الانفاق، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستبدأ في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمال غرب العراق ثم مدينتي القائم والحويجة.

وبحث وزير داخلية الاقليم مع اعضاء الوفد الاعلامي الكويتي مجمل الاوضاع السياسية في الاقليم بما في ذلك الاستفتاء على انفصال الاقليم عن العراق المزمع اجراؤه في 25 سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى اثناء لقائه الوفد الاعلامي الكويتي يوم امس الأول الاحد انه «حان الوقت لاقامة علاقات على مستوى اكبر بين الكويت واقليم كردستان في جميع المجالات».

واكد أن «الإقليم يتمتع ببيئة استثمار جيدة ويتطلع الى تأسيس شراكات استراتيجية بين الجانبين».