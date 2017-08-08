 رفع ستار الكعبة عدة أمتار استعداداً لموسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 8

    أغسطس

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رفع ستار الكعبة عدة أمتار استعداداً لموسم الحج




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