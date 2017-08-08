11 مليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية لـ " العمل " خلال 10 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الهجري الحالي، 11.395.537 مستفيداً.

وحظيت الرخص المجددة بالحصة الأكبر بين الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بواقع 7.855.568، في حين استفاد 6.401.484 مستفيداً من معاملات الرخص.

كما بلغ عدد الرخص المصدرة 981.372، والرخص المؤقتة 32.031، ورخص الخروج النهائي 35.952، فيما أصدرت الوزارة 231.556 شهادة تغيير فرع عامل، و13.290 شهادة تغيير نشاط المنشأة، و146.059 شهادة تغيير مهنة عامل، و924.942 شهادة نقل خدمة.

وتوفر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من الخدمات، منها: توفير وتطوير بوابة موحدة ثنائية اللغة والمحتوى، وتطوير ونشر البيانات المفتوحة ضمن البوابة الإلكترونية الموحدة .