الاحتلال يدك منزلًا ومنشآت تجارية في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

دكت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً فلسطينياً ومنشآت تجارية في جنوب القدس وشمالها.

وأستعانت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بطواقمها وقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت منزلاً في قرية جبل المكبر جنوب القدس، وحاصرته وقامت بإخراج ساكنيه، لتنفيذ هدمه دون سابق انذاروأخرجت بعض أثاث المنزل، فيما بقي الجزء الأكبر من الأثاث تحت ركام المنزل، ويعيش في المنزل أربعة فلسطينيين، منذ ثلاثة أشهر وفقاً لوكالة أنباء (معا) الفلسطينية.

كما هدمت جرافات إسرائيلية منشآت تجارية، وبركساً للخيول في حي بيت حنينا شمال القدس مشيرةً إلى أن قوة عسكرية من جنود وشرطة الاحتلال رافقت آليات الهدم وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً حول المنطقة.