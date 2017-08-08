جليسة أطفال تتسبب في موت رضيعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسببت جليسة أطفال هولندية ، في وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة ، عقب إقدامها على هزها لفترة طويلة وبعنف .

حيث أكد مصدر بالسلطات الهولندية ، أن جليسة أطفال من أسن عاصمة إقليم درينته بشمال شرق هولندا ، قامت بتسليم نفسها للشرطة ، عقب وفاة طفلة رضيعة .

وقالت المتهمة في اعترافاتها بأنها هزت الطفلة المسئولة عن رعايتها البالغة من العمر سنة واحدة إثر بكائها المتواصل لمدة 45 دقيقة ، ثم وجدت الطفلة بعد ذلك فاقدة الوعي في مهدها، ثم توفت بعدها بيومين في المستشفى.

وبعرض القضية على محكمة هولندية ، حكمت علة المتهمة بالسجن لمدة أربعة أعوام لقيامها بهز طفلة مسئولة عن رعايتها حتى الموت. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن السيدة تعمدت هذا الفعل ووجب عليها أن تعلم أن هز الأطفال بقوة يمكن أن يسبب الوفاة.