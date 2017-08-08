الأزمة الاقتصادية تدفع قطر على إجبار العمال على التقدم بإجازات غير مدفوعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر أن العمالة الأجنبية فى قطر باتت تتكبد أضرارا كبيرة، جراء الأزمة التى دخلت فيها الدوحة بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة لها.

وأكدت المصادر أن 3 قطاعات تضررت بشكل لافت من الأزمة؛ هى الضيافة والبناء والشحن.

وطلبت شركات تعمل فى المجالات المذكورة، من موظفيها أن يخرجوا فى إجازات غير مدفوعة الأجر لشهرين أو ثلاثة أشهر، فضلا عن الإجازة السنوية التى دأبوا على الاستفادة منها بانتظام.