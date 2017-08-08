10 معلومات جديدة عن صندوق النفقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العدل أبرز المعلومات المتعلقة بصندوق النفقة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والذي سيكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وممثلون عن 3 جهات حكومية، و3 عن القطاع الخاص.

وقالت ” العدل ” إن صندوق النفقة هو صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يرتبط بوزير العدل، ومقره في وزارة العدل، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب داخل المملكة.

وأضافت إن النفقة هي المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الصندوق ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، ويمكن الاستفادة منه من خلال تقديـم طلب وفقًا لنموذج سيتم إعداده لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التـي ستحددها اللائحة.

وأضافت بأن الحالة التي يوقف فيها صندوق النفقة الصرف على المستفيد تتمثل في انتفاء سبب استحقاقه له؛ إذ يتطلب مـن كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقـة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.

وأوضحت أن من المهام التي سيتولى الصندوق تنفيذها صـرف النفقة لمــن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصـرف النفقة لمــن صدر له أمر قضائي بها، ولا تزال مطالبته منظورة أمام المحكمة، إضافة لصرف نفقـة مؤقتة للمستفيد قبـل صدور حكم بالنفقة.