خريجي الكليات الأهلية : نمتلك مستند يؤيد أحقيتنا في صرف المكافآت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد عدد من خريجي الكليات الصحية الأهلية أحقيتهم بالحصول على مكافآت الامتياز المتوقفة، متهمين وزارة التعليم بتعطيل عملية الصرف.

وقال الطلاب،أن المكافآت يكفلها لهم أمر سامٍ نص على مساواتهم مع نظرائهم خريجي الجامعات الحكومية، مؤكدين امتلاكهم لمستند من وزارة المالية يؤيد مطالبهم وحقهم في الصرف.

وأشار الطلاب إلى أن ردود وزير التعليم أحمد العيسى خلال لقائه بهم أول أمس الأحد وتنصله من حقوقهم، كانت صادمة، متسائلين: ” هل وقعنا ضحية لترشيد الوزارة بالإنفاق ؟ ” .

ويذكر أن عددً من الطلاب قد التقوا وزير التعليم لبحث وقف مكافآتهم، وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من اللقاء، حيث رد وزير التعليم عليهم بأن الدولة ليست ملزمة بدفع مكافآت الدراسة لهم، داعياً المعترضين على هذا الإجراء للتقدم إلى ديوان المظالم.