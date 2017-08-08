عملاق صيني جديد يتصدر قائمة الأغنى في آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أصبح الملياردير الصيني ” ما هوتنج ” رئيس شركة ” تينسنت ” المتخصصة في خدمات الإنترنت، الأغنى في الصين بل في آسيا كلها، متخطيا مواطنه ” جاك ما ” صاحب مجموعة ” علي بابا ” الشهيرة للتجارة الإلكترونية.

ونقل موقع ” بيزنس إنسايدر ” الإخباري، عن مجلة ” فوربس ” ، أن سهم شركة ” تينسنت ” قد حقق مكاسب بلغت نحو 3% في تداولات أمس الاثنين ببورصة هونج كونج؛ وبذلك أضاف ” ما هوتنج ” مليار دولار إلى ثروته؛ لتقفز إلى 36.2 مليار دولار، مقابل 35.6 مليار دولار هو إجمالي ثروة “جاك ما”، الذي أجبر على التنحي أمام الزعامة الجديدة منتقلاً إلى المرتبة الثانية، بعدما تَصَدّر قائمة المليارديرات الصينيين لفترة ليست بالقصيرة.

واستطاع الملياردير ” ما هوتنج ” أيضاً إزاحة الملياردير الهندي “موكيش أمباني Mukesh Ambani ” والصيني ” لي كا شنج Li Ka- shing “؛ ليظفر بلقب الأغنى آسيوياً.

وهو الآن في المرتبة 18 ضمن القائمة العالمية للأكثر ثراء؛ متبوعاً بـ ” أمباني Ambani ” الذي حل في المرتبة 19، يليه “جاك ما Jack Ma ” و ” لي كا شنجLi Ka- shing “.

وفي حين لا تبدو الفروق كبيرة بين عمالقة آسيا الأربعة، تتوقع ” فوربس ” أن تشهد الفترات القادمة تبادلاً في المراتب على قائمة الثروات.

جدير بالذكر أن ” تينسنت Tencent ” هي شركة صينية متخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، تأسست عام 1998 ويقع مقرها في شينزين، غوانغدونغ. تقوم الشركة أيضاً بتطوير ونشر ألعاب الفيديو.