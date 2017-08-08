جامعة الإمام تستقبل المراجعين حتى الخميس المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تواصل عمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استقبال المراجعين عبر ” مركز خدمات القبول ” ، وذلك حتى الخميس المقبل؛ بناءً على توجيهات مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان بن سليمان العنقري أن المركز سيعمل على استقبال ذوي الاحتياجات والظروف الخاصة (طلاب وطالبات) ومعالجة أوضاعهم، واستقبال الطلاب والطالبات المستجدين الراغبين بطلب تعديل قبولهم وفق المتاح بناء على الأعداد المعتمدة، إلى جانب استقبال طلبات استكمال إجراءات القبول وفق الأعداد المعتمدة.

وأكد أن المركز يعمل على الإجراءات التي أعلن عن العمل بها، ولن يتضمن قبولاً إضافياً، وهي وفق الأعداد المعتمدة في بوابة القبول الموحد، مشيراً إلى أن مقر مركز خدمات القبول (للطلاب) في عمادة شؤون القبول والتسجيل في المدينة الجامعية مبنى 309 الدور الأرضي، ومقر مركز خدمات القبول (للطالبات) في مدينة الملك عبدالله للطالبات مبنى 323.

ودعا المراجعين إلى الالتزام بمواعيد الاستقبال المحددة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، ولن يتم النظر في الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.