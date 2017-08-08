بوستر دعائي لحفل ماجد المهندس وشيرين يُثير ضجة بين الجمهور - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار نشر بوستر دعائي لحفل الفنان ماجد المهندس والفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح Global Gala في لندن يوم 9 أغسطس للجالية العربية، ضجة كبيرة بين الجمهور والمتابعين للفنانين .

حيث لفت أنتباه الجمهور جملة مكتوبة على الملصق وهي ” غير مصور ” للبوستر الدعائي للحفل .

واعتبر بعض النشطاء أن شرط عدم التصوير المفروض في حفل ماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب أمر غريب، فمع وجود هذه العبارة هذا يعني أن الحفل لا يمكن تصويره أو نقله حياً على مواقع التواصل الاجتماعي.