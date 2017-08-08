أرامكو تخطط لأعمال صيانة حقل " أبقيق " في سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تخطط شركة النفط الحكومية أرامكو لإجراء أعمال صيانة محدودة في حقل أبقيق النفطي في سبتمبر المقبل، ستتسبب في تقليص صادرات الشركة من الخام الخفيف، بحسب وكالة ” رويترز ” ، اليوم.

وقالت الوكالة إنه لم يتسن إلى الآن معرفة مدة إجراء الإصلاحات أو الأثر على الإمدادات .

وبلغت الطاقة الإنتاجية للحقل البري الواقع في المنطقة الشرقية، وفقا لما نقلته الوكالة 400 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف في عام 2012 بحسب الموقع الإلكتروني لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأعلنت الشركة في شهر فبراير الماضي أن مصفاة الرياض التابعة لها والبالغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل،ستخضع لصيانة دورية مجدولة مسبقًا، لمدة 80 يومًا، اعتبارا من بداية مارس 2017.