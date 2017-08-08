الذهب يرتفع مع هبوط الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا، مع تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1266.3 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1261.2 دولار للأوقية، بنسبة 0.3%.

وتحول الدولار إلى التراجع أمام العملات الرئيسية بعد بيانات سلبية حول الإقراض، حيث أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس، تراجع اقتراض المستهلكين خلال شهر يونيو بأكثر من التوقعات.

كما أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” جيمس بولارد “، أمس، أن معدل الفائدة الحالي يعتبر جيد على المدى القصير.