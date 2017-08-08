عُمان ترسل كتيبة تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

صرحت سلطنة عُمان، بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع اليمن، عبارة عن كتيبة كاملة بمعداتها لتلتحق بلواء حرس الحدود البرية هناك.

وأعلن التلفزيون العماني،الأحد الماضي، أن السلطنة تملك لواءًا عسكريا مزودًا بأضخم المعدات العسكرية منتشر على طول الحدود مع اليمن، وتم تعزيزه بعدة دفعات عسكرية جديدة خلال العامين الماضيين، بسبب تطور الأحداث في اليمن.

وتتركز معظم الجهود الأمنية لسلطة عمان في حدودها مع اليمن بمنطقة مزيونة الاقتصادية الحرة على حدود البلدين، والتي تسمح لعديد من التجار الوصول إليها وتسويق واستيراد البضائع منها.

ويعمل عمان على زيادة الوجود الأمني بهذه المنطقة وتنظيم حركة الأشخاص والسلع عبر الحدود، ما يحول دون تعطيل حركة التجارة، ومنع وجود موطئ قدم للجماعات المتشددة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.