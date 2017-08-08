" الإحصاء " تكشف خطأ وقعت فيه " الصحة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفضت الهيئة العامة للإحصاء، اعتماد بيانات قدمتها وزارة الصحة تتعلق بالعمليات الجراحية في أقسام مستشفيات الوزارة، معتبرة أن بيانات العمليات الجراحية التي حصلت عليها من وزارة الصحة غير منطقية وغير دقيقة.

وفضّلت الهيئة أن تدرج في تقاريرها بيانات العمليات الجراحية عن عام 1436، بدلاً من إحصاءات 1437، مشيرة إلى أن البيانات خاصة بالعمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة، ولا تشمل بيانات المدن الطبية ولا بيانات مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.

وبلغ مجموع العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام 1436، بحسب تقرير الهيئة الإحصائي ” 494939 ” عملية، شكلت عمليات الجراحة العامة وعمليات النساء والولادة نحو 47 % من مجموعها؛ إذ بلغت عمليات الجراحة العامة 116173 عملية، وعمليات النساء والولادة 115649 عملية.

وأوضح التقرير أن مستشفيات منطقة الرياض تصدرت بعدد العمليات الجراحية بواقع 135195 عملية، تليها مستشفيات المدينة المنورة بـ39769، وجاءت مستشفيات مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنحو 29096 عملية، فيما سجلت مستشفيات القنفذة أقل عدد عمليات بـ2950 عملية.