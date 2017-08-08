⁠⁠⁠⁠⁠رئيس برشلونة يوجه ضربة قاضية لـ " شيوخ قطر " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، موقفه للمرة الأولى من صفقة انتقال البرازيلي نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون يورو من قبل قطر المالكة للنادي.

وقال بارتوميو -في تصريحات نقلتها صحيفة ” ماركا “-: ” نيمار أصبح من الماضي، لقد أراد الرحيل، كل شيء له حدود ولا يوجد أحد فوق النادي، قدمنا شكوى إلى يويفا حول الصفقة “.

ووجه بارتوميو، ضربة قاضية للنادي الفرنسي وملاكه خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لروابط برشلونة قائلًا: ” نحن نادٍ تاريخه يمتدّ لـ118 عامًا، ويملك لاعبين عظماء، وأعضاؤه يتخطون الـ140 ألف شخص، هذا النادي هو ملكنا، ملك الأعضاء، وليس ملك شيخ أو عدد معين من الأشخاص “.

وحول مصير الأموال القطرية التي تسلمتها إدارة النادي قال رئيس برشلونة: ” الـ222 مليون التي حصلنا عليها من نيمار، سنديرها بحصافة ودقة ودون تسرع، هذه الأموال ستفيد في تحسين إرثنا “.

وأنهى بارتوميو تصريحاته بضرب مثلٍ بنجمي الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا قائلًا: ” إن إخلاص ميسي للنادي ينبغي أن يكون نموذجًا، وكذلك أندريس إنييستا، كنا نتوقع إمكانية رحيل نيمار، ولهذا رفعنا الشرط الجزائي بعقده، والآن نعمل للبحث عن بدائل له”.