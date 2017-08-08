بالفيديو.. تعرف على أجمل 10 فنانات سمراوات في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، مقطع فيدي يرصد عدد من فنانات هوليود ” سمراوات ” يتمتعن بجاذبية كبيرة وروح مرح عالية.

ويبدو أن هؤلاء الفنانات يعلمن جيداً أنهن جميلات بدرجة عالية، فهن يتمتعن بشعبية كبيرة، ويظهر هذا بوضوح في استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع الالكترونية الأجنبية، حيث نجد أن الفنانات صاحبات البشرة السمراء والخمريات يحتلن مراكز كبيرة ومتقدمة للغاية، حتى أن السمراوات زحن الشقراوات من على عرش الجمال.

في هذا الفيديو نستعرض معكم أجمل 10 ممثلات سمراوات في العالم.

