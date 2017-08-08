بالفيديو.. النظام السوري يقصف مواقع للمعارضة في دمشق - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

كثف النظام السوري قصفه وضرباته الجوية على آخر موقع للمعارضة في العاصمة دمشق، في أعنف قصف ينفذه خلال حملة عسكرية بدأت قبل شهرين، وذلك حسب ما أكده مقاتلون من المعارضة السورية.

وتحت ذريعة قصف ” الجماعات المتشددة ” في الغوطة الشرقية، كثفت قوات النظام السوري قصفها على حي جوبر و عين ترما المشمولتين باتفاق وقف إطلاق النار، ضاربة بعرض الحائط الهدنة التي توسطت بها روسيا وجرى الإعلان عنها قبل أسابيع.

وقصف النظام، الذي انطلق من مكان وجوده فوق جبل قاسيون الاستراتيجي المطل على دمشق، أدى لمقتل العشرات في ثلاثة أيام من القصف المتواصل.

كما تعرضت مناطق زملكا وحرستا وكفر بطنا في الغوطة الشرقية لقصف أقل كثافة.

وبرر النظام عمليته العسكرية بأنه يستهدف مواقع لجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة في الغوطة التي ظلت غالبا تحت سيطرة المعارضة خلال المعارك المستمرة منذ ست سنوات.

من جانبهم، اتهم مقاتلو المعارضة النظام باستغلال الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية، معتبرين أن النظام غير ملتزم بأي هدنة.

وتحاول المعارضة الاحتفاظ بوجودها في دمشق بعد أن خسرت هذا العام حي القابون وحي برزة إلى الشمال من جوبر.

