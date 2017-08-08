بالصور.. رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية يستقبلون أبطال المنتخب المشارك بكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي (صدى):

استقبل رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن ورئيس لجنة ألعاب القوى وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأستاذ حسام الصالح بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للبارالمبية السعودية المهندس عبدالرحمن العثمان وعددٍ من أعضاء اللجنة البارالمبية السعودية؛ أعضاء الجهازين الإداري والفني ونجوم منتخب المملكة لألعاب القوى بعد فراغم من المشاركة المتميزة في بطولة العالم للشباب والتي أقيمت مؤخرًا في سويسرا.

ورحب المقيرن بالوفد وقدم لهم التهنئة بوصوله إلى أرض الوطن بالسلامة ثم على مشاركتهم الفاعلة والمميزة بالإضافة إلى تحقيقهم عددًا من الانجازات، كما حثهم على مضاعفة الجهد و مواصلة التدريبات والسعي لتطوير مستوياتهم وأدائهم، والعمل بجد واجتهاد في كافة المنافسات الرياضية التي يشاركون فيها.

وأكد المقيرن على أهمية الدور الكبير للاعب السعودي في تمثيله لبلاده خلال مشاركاته في مثل هذه المناسبات، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة والعظيمة والتي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في تشجيعهما للرياضة ودعمهما للرياضيين.

كما قدم المقيرن شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالمكتب التنفيذي على حسن ضيافتهم و حفاوة استقبالهم للوفد وتقديم التسهيلات اللازمة لهم .

من جانبه قدم الأستاذ ناصر القحطاني رئيس بعثة المنتخب السعودي شكره وتقديره لرئيس اللجنة والرئيس التنفيذي ولأعضاء اللجنة على استقبالهم وحفاوتهم غير المستغربة، مثمنًا للجميع وقوفهم ومتابعتهم الدائمة لأفراد البعثة، داعيًا الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لمواصل انجازات المنتخبات السعودية.

يذكر بأن البعثة تكونت من الأستاذ ناصر القحطاني رئيسًا للبعثة والكابتن مصلح العتيبي والكابتن علي الغريبي والكابتن عماد الحامظي للجهاز الفني واللاعبين سلطان الزهراني وعبدالله الزويهري وعلي النخلي .

