قطر تفشل في شراء متظاهرين لدعمها أمام الأمم المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

فشلت قطر في شراء ذمم متظاهرين، للتظاهرة أمام الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، قبل نحو أسبوع.

وقالت مصادر إنه وصلته معلومات بحشد قطر هذه التظاهرة، وذهب إلى الموقع المزمع إقامتها فيه، وشاهد في الموقع كاميرا قناة الجزيرة التي حضرت مبكراً لتصوير التظاهرة، غير أن الحضور خذلوا القطريين، لافتاً إلى أن عدد المتظاهرين بلغ 8 أشخاص فقط، منهم 3 كانوا يحملون صوراً لأمير قطر تميم بن حمد.

وأضاف المصدر، أن غالب الذين لم يشاركوا في التظاهرة رأوا أن مشاركتهم تمثل دعماً للإرهاب، كون قطر متهمة بذلك ليس فقط من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ولكن من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أشار إلى أن قطر هي من تمول الإرهابيين، ولفت المصدر إلى أن المشاركة في التظاهرة القطرية يعدّ جريمة في الولايات المتحدة يحاسب عليها أي شخص.

وأوضح المصدر أن منظمي التظاهرة انتظروا في الموقع المحدد، ولم يصل إليهم أحد، فيما حاولت كاميرا قناة الجزيرة التقاط الصور، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن قطر تريد صرف الأنظار عن دعمها الإرهاب وشرائها الذمم، مثلما هي تمارس ذلك الفعل مع أنصارها من الإرهابيين والإخوان.