كوبر يرفض استبعاد " كهربا " بعد شجاره في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، رفض فكرة استبعاد لاعب اتحاد جدة محمود كهربا من حسابات الجهاز قبل مباراتي أوغندا، عقب اشتباكه في مباراة فريقه بدوري جميل مع إداري فريق الفتح.

وأكدت المصادر أن ما حدث من كهربا وإداري الفتح ” نرفزة ملعب ” ، وتم الاعتذار بين الثنائي عقب اللقاء، ولكن سيتم تحذيره خلال معسكر ” الفراعنة ” المرجح انطلاقه 21 أغسطس بالإسكندرية من عدم الخروج عن النص في المباريات المقبلة، سواء مع فريقه أو المنتخب، والالتزام بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب.