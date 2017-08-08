ميليشيات الحوثي تجند طلاب الجامعة اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية الجامعة اليمنية في صنعاء، وتسعى لتجنيد طلابها في الحرب العبثية التي تخوضها ضد اليمنيين.

وقال مصدر في الجامعة، إن ميليشيات الحوثي اقتحمت يوم أمس الإثنين، الجامعة وأجبرت الطلاب على التظاهر وتلاوة بيان يؤكد أن الطلاب سيشاركون في القتال إلى جانب الميليشيات في الحرب ضد اليمنيين ”.

وذكر المصدر أن الميليشيات كلفت محمد الماخذي، وهو أستاذ في جامعة صنعاء، بمهمة حشد الطلاب للقتال إلى جانب الميليشيات.

وعطل الانقلاب الذي دشنه الحوثيون وقوات المخلوع صالح التعليم في اليمن، في حين جندت الميليشيات الآلاف من الأطفال اليمنيين الذين قتلوا وأسروا في الحرب مع القوات الحكومية، التي تسعى لاستعادة مدن يمنية يحتلها الموالون لإيران.