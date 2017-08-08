الحريري يطالب أمريكا بكشف عقوبات حزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

طلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من الإدارة الأمريكية توضيح العقوبات التي ستطال المصارف اللبنانية للحد من تمويل ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وقال مصدر سياسي لبناني رافق الحريري في زيارته إلى واشنطن إن الحريري طالب أن تكون العقوبات المصرفية المستقبلية واضحة كي لا يتم إيذاء القطاع المصرفي اللبناني برمّته، وبالتالي جميع اللبنانيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد للحريري أن لبنان هو في الخطوط الأمامية لمحاربة داعش والقاعدة وحزب الله، مشدداً على أن حزب الله خطر على الدولة اللبنانية والمنطقة، لافتاً إلى أن الحزب يغذي الكارثة الإنسانية في سوريا.