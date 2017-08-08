التعاون يلجأ للفيفا للحصول على بطاقة مصطفى فتحي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر أن إدارة نادي التعاون مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أجل الحصول على بطاقة دولية بديلة لمحترفها المصري مصطفى فتحي بعد رفض إدارة الزمالك إرسال البطاقة الدولية للاعب، على الرغم من تسلمها كامل مبلغ صفقة انتقال اللاعب على سبيل الإعارة (25 مليون جنيه مصري).

وتعود المشكلة لطلب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من مصطفى فتحي، توقيع عقود جديدة تمتد لخمس سنوات، مقابل إرسال البطاقة، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب، إذ اكتفى بعقده المتبقي منه ثلاثة مواسم.