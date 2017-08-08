الدعيع: افتقدت الأزرق الكويتي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد الحارس الدولي السابق محمد الدعيع أحد أفضل الحراس على المستوى العربي والآسيوي، أنه افتقد الأزرق الكويتي في غيابه عن البطولات، ويتمنى عودة الكرة الكويتية للبطولات من جديد وتحقيق الانتصارات في مشاركاته الخارجية.

وأضاف أن هناك العديد من الرياضيين الكويتيين الذين قدموا الكثير للرياضة الكويتية، وأنه لابد أن يجدوا كل التقدير، مشيدا بفكرة إنشاء جمعية للرياضيين بالكويت.

ووصف الدعيع الفكرة بأنها رائدة، لأن هذه الجمعية من المفترض أن تهتم بشؤون اللاعبين وبالأخص المعتزلين منهم، مؤكدًا على ضرورة أن تقابل هذه الجمعية الدعم حتى تقوم بدورها المنوط بها، معتبرًا أن من إحدى مزاياها أنها يترأسها يوسف سويد أحد نجوم العصر الذهبي لكرة القدم ومعه نجمان آخران هما وائل سليمان والحارس الدولي خالد الشمري، موضحًا أن سويد قريب من المشكلات التي يعانيها اللاعبون.