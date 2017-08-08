مقتل المسؤول الأمني لـ " داعش " في ضربة جوية بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن مصدر استخباري من داخل قضاء الحويجة، اليوم الثلاثاء، أن المسؤول الأمني لداعش في القضاء قتل بضربة جوية.

وقال المصدر، إن طيران القوة الجوية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن من قتل المسؤول الأمني لعصابات داعش الإرهابية المدعو ” أبو فارس العراقي ” بضربة جوية أثناء تواجده في أحد مقرات داعش وسط القضاء.

وأوضح أن الضربة أدت أيضاً إلى مقتل ثلاثة من مرافقي العراقي، وفقاً لما ذكرته ” السومرية نيوز ” .

وأضاف المصدر أن عصابات داعش استنفرت عناصرها في القضاء وقامت باعتقال ثلاثة من عناصرها وذلك بتهمة تسريب معلومات إلى القوات الأمنية بعد مقتل مسؤولها الأمني.

وأشار إلى أن المحكمة الشرعية التابعة لداعش أصدرت حكماً بإعدام المعتقلين من عناصرها بتهمة الخيانة، أمام جمع من عناصره ليكونوا عبرة.