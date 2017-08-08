" العدل " تدعو 374 متقدماً لوظائفها إلى استكمال مسوغات التعيين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل أسماء (374) مرشحاً على موقعها على شبكة الإنترنت للعمل بالقضاء التجاري والعمالي، ممن تقدموا على وظائفها (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد) بالمرتبة السادسة، الذين تمّ ترشيحهم عقب اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي عُقدت بعدد من مناطق المملكة المختلفة.

ودعت وزارة العدل المرشحين كافة، إلى الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها لوظائفها.

وتهيب وزارة العدل بالمرشحين كافة، استكمال مسوغات التعيين خلال فترة أسبوع من تاريخ الإعلان؛ مشيرة إلى أن مَن لم يراجع خلال الفترة المذكورة يعتبر عدولاً منه عن التعيين.