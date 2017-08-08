كوريا الجنوبية تفرض عقوبات منفردة على " بيونج يانج " - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

تنظر حكومة كوريا الجنوبية حالياً في فرض عقوبات منفردة مختلفة على كوريا الشمالية في إطار سياستها لفرض العقوبات وإجراء الحوار في نفس الوقت.

وقال مصدر بوزارة الوحدة للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المنفردة التي اتخذتها الحكومة في العام الماضي وتستمر حتى الآن، تتضمن العقوبات المالية والسيطرة على الصادرات والواردات والبضائع المستوردة منها والنقل البحري وغيرها، وفقاً لوكالة ” يونهاب ” الكورية الجنوبية.

وكانت الحكومة تعلن عن عقوباتها المنفردة حالما يتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً لفرض العقوبات على كوريا الشمالية، إلا أنها تخطط هذه المرة للنظر في فرض عقوبات منفردة ضرورية حسب تطورات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال المصدر إن “ كوريا الشمالية إذا لم تتوقف عن استفزازاتها، ستواجه أشد ضغط وعقوبة ”، مشيراً إلى أنها يجب أن تتخذ قراراً صحيحاً وتسير في طريق لنزع السلاح النووي.

وأكد على أن الحكومة ستسعى إلى حل القضية النووية الكورية الشمالية بطريقة سلمية ودبلوماسية، وستواصل جهودها لنزع السلاح النووي وإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية في أي حال من الأحوال.