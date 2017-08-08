الجابر يظهر على احد الألعاب الصينية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ظهرت صورة نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق والمدرب الحالي لنادي الشباب سامي الجابر على إحدى أوراق لعبة ” الكوتشينة ” التي أصدرتها إحدى الشركات الصينية، باعتباره واحداً من أساطير الساحرة المستديرة على مدار تاريخها، حيث يلقب في الصين بـ«نجم الصحراء» ويعد من بين الأكثر شعبية في الوسط الرياضي العربي.

وقامت الشركة المشار إليها بوضع صورة الجابر على الورقة التي تحمل رقم 3، وهو مرتدياً قميص المنتخب السعودي في آخر مشاركاته المونديالية مع الأخضر عام 2006 بألمانيا.

وبحسب تقارير صحفية تم وضع صورة الجابر ضمن صور أخرى لعدد من نجوم كرة القدم العالمية لجذب أنظار الجمهور الرياضي لشراء اللعبة.