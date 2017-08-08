برلماني صدري يتهم إيران بالتورط في تفجير المرقدين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كشف عواد العوادي،النائب في البرلمان العراقي عن ” كتلة الأحرار ” التابعة لزعيم تيار الصدر، مقتدى الصدر،في حوار تلفزيوني إن ” إيران تُتهم بأن الإرهاب يأتي منها، لكن الكل يدافع بما لديه، وهناك تقارير عن أن الكثير من التفجيرات في المناطق دخلت من إيران ” ويعد هذا أخطر أتهام وجه لإيران يصدر عن كيان شيعي .

وبين العوادي، أنه بالنظر إلى ما حدث في مدينة سامراء من تفجير مرقد الإمامين العسكريين، فإن كثيرا من التقارير تشير إلى أن هناك مصالح وخلايا أو مجاميع إرهابية دخلت من إيران، إما بعلمها أو غير ذلك ، كما حدث تفجير ضريح علي الهادي والحسن العسكري في سامراء، في 22 فبراير 2006، مما أدى إلى إشعال فتنة طائفية في العراق، حيث كانت بغداد مسرحا لأعنف عمليات حرق للمساجد وقتل للمدنيين على الهوية.

يذكر أن آلاف المتظاهرين من أتباع الصدر، رددوا في مايو 2016 هتافات تندد بتدخل إيران في العراق، ولا سيما قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.