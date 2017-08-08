استمرار تحضيرات الجولة السادسة من مفاوضات الأستانة - صحيفة صدى الالكترونية

أستانة(صدى):

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الثلاثاء، أن التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية لا تزال مستمرة.

وقال عبد الرحمنوف إن أجندة المفاوضات ستحدد في إطار اجتماع بين الدول الضامنة لعملية أستانة ” روسيا وتركيا وإيران ” ، يعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران على مستوى الخبراء، بحسب ” روسيا اليوم ” .

ونفى وزير الخارجية الكازاخستاني وقوع أي تغير فيما يتعلق بموعد الجولة الجديدة من المفاوضات، مضيفاً أنه من المتوقع أن تعقد في أواخر أغسطس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الخامسة من مفاوضات أستانة التي عقدت في يوليو الماضي انتهت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي تضمن إنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

وكانت جرت هذه المباحثات بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية ووفود الدول الضامنة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، فضلاً عن ممثلي الأردن والولايات المتحدة بصفتهما دولتين مراقبتين في المفاوضات.