انتحار عامل بتناول مٌبيد حشري لفشله في صلح زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

انتحار عامل بتناول مٌبيد حشري لفشله في صلح زوجته
أرتكب عامل مصري جريمة بشعة في حق نفسه، حيث أقدم على الأنتحار أمام زوجته وشقيقتها لفشله في صلحها.
وفي التفاصيل، تلقت شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية المصرية، بلاغ يفيد بإنتحار عامل بتناوله كيس مبيد حشرى داخل منزل شقيقة زوجته عقب فشله في محاولة صلحها.
وبالتحريات تبين أن المنتحر من مدينة بورسعيد، بينه وبين زوجته خلافات زوجية، منذ مايقرب من شهر، وقررت ترك المنزل والحضور الى شقيقتها ” فاطمة ” للاقامة معها فى منزلها بأبوصوير.
وأشارت التحريات، إلى أنه منذ أن تركت زوجته المنزل، وهو دائم الاتصال بشقيقة زوجته لكى تصلح بينهما، وحضر خصيصا مساء أمس الاثنين لصلح زوجته، لكنها رفضت العودة إلى منزلها ببورسعيد، فجن جنونه وطلب كوب مياه، وتناول مبيدا حشريا أمام زوجته وتوفى فى الحال.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما سر عدم وقوع حالات انتحار لنساء من اجل الرجال . . ؟
بينما الرجال يتهاوون واحدا تلو الاخر ، في سبيل الحب والغرام . . !
اهن اعقل منا ؟ ام ايمانهن اقوى ، ام لم يحببننا اصلا ؟؟؟
تاااامه[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 1 ساعة
😂تعرف البطيخ
كثر منه يمدحونه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 56 دقيقة
وانت تعرف التبن ؟
كثر منه يمدحونه زوود 🙂
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10129 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا انا درست عن الانتحار 😊
ومن ضمن الفئات الاكثر انتحار هم 👈الرجال
ومن ضمن الفئات الاكثر محاولة للانتحار هم 👈النساء
…
.وقال العلماء ربما لضعف قلب النساء لذلك يحاولن الانتحار ولكن لايقدمن ع العمليه كامله
بعكس الرجال لما يتمتعون به من رباطة الجأش وعدم الخوف
الرعد[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 43 دقيقة
يحبون يانهار وحبهم اشد من حبنا لهم بس لاحبن-لكن صبرهن اقوى عندهم قوة تحمل -وينعكس ع حالهن واحوالهن -يعني صبرها تضحيه-