انتحار عامل بتناول مٌبيد حشري لفشله في صلح زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أرتكب عامل مصري جريمة بشعة في حق نفسه، حيث أقدم على الأنتحار أمام زوجته وشقيقتها لفشله في صلحها.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية المصرية، بلاغ يفيد بإنتحار عامل بتناوله كيس مبيد حشرى داخل منزل شقيقة زوجته عقب فشله في محاولة صلحها.

وبالتحريات تبين أن المنتحر من مدينة بورسعيد، بينه وبين زوجته خلافات زوجية، منذ مايقرب من شهر، وقررت ترك المنزل والحضور الى شقيقتها ” فاطمة ” للاقامة معها فى منزلها بأبوصوير.

وأشارت التحريات، إلى أنه منذ أن تركت زوجته المنزل، وهو دائم الاتصال بشقيقة زوجته لكى تصلح بينهما، وحضر خصيصا مساء أمس الاثنين لصلح زوجته، لكنها رفضت العودة إلى منزلها ببورسعيد، فجن جنونه وطلب كوب مياه، وتناول مبيدا حشريا أمام زوجته وتوفى فى الحال.