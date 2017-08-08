سياحة أبوظبي تستهدف مواطني المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تطلق هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة حملة ترويجية جديدة موجهة لاستقطاب الزوار من المملكة، لترسيخ مكانة أبوظبي المتميزة على خريطة السياحة الإقليمية، كوجهة رائدة ومستدامة.

وتضم الحملة مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تجتذب المجتمع السعودي وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من التجارب التراثية والثقافية في أبوظبي التي من شأنها رفد أعداد الزوار من الأسواق المستهدفة خلال عطلة الصيف، وعطلة عيد الأضحى، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وتركز الحملة الترويجية الجديدة على زيادة أعداد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية، إلى جانب الكويت والبحرين وعمان، وإطالة مدة بقائهم في أبوظبي، وذلك عبر التركيز على هذه الأسواق لتصبح مساهماً رئيسياً في القطاع السياحي على مستوى الإمارة.

وقال مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، سيف غباش، في بيان صحفي حصل 24 على نسخة منه، إن الحملة الترويجية تأتي تتويجاً لعلاقات المتبادلة مع أشقائنا في المملكة، وانطلاقاً من حالة التقارب الثقافي والعادات والتقاليد المشتركة بين دولة الإمارات ممثلة بأبوظبي والسوق الخليجي وبخاصة المملكة التي كانت وما تزال واحدة من أهم الأسواق المستهدفة على مستوى القطاع السياحي في الإمارة.

وأضاف غباش أن إمارة أبوظبي تعتبر وجهة فريدة من نوعها، وتقدم مجموعة غنية ومتميزة من مفاهيم السياحة الترفيهية، بما في ذلك وجهات الترفيه العائلي والجذب السياحي كجزيرة ياس وما تتضمنه من وجهات ترفيهية مثل ياس ووتر وورلد، وعالم فيراري، بالإضافة إلى ياس مول وفندق ياس فايسوري.