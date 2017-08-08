بالصور.. إزالة منزل الفنان يحيى الفخراني - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ألتقى الفنان المصري يحيى الفخراني بمسئولي حي غرب المنصورة ” مسقط رأسه ” ، للبحث في قرار إزالة منزله الذي ورثه عن والده .

حيث تبين أن العقار صادر له قرار بالإزالة منذ عام 2006 وتقيم به 4 عائلات وفقا لقانون الإيجار القديم، ويسددون إيجارا شهريا قيمته 12 جنيها مصريا لكل شقة من شقق العقار المكون من 3 طوابق.

ووافق الفنان على إزالة المنزل حرصا على حياة سكانه، خاصة أن عقارا مجاورا لمنزله انهار منذ أيام، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص.

وكانت قد أصدرت السلطات المصرية ، إزالة منزل يملكه الفنان يحيى الفخراني ولا يٌقيم به حيث أنه ترك مدينة المنصورة ” مسقط رأسه ” وتوجه الى القاهرة لدراسة الطب والعمل بعد ذلك بالفن.

