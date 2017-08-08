نتانياهو تعلقيا على قضايا الفساد: لن أستقيل - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه لن يستقيل على وقع قضايا الفساد المشتبه بها، ويمنح جائزة لليسار.

جاءت تصريحات نتانياهو بعد مطالبات أحزاب المعارضة باستقالته، بعد أن دارت شبهات حول تورطه بقضايا رشاوي وفساد، من بينها قضية الغواصات الألمانية، وقضايا أخرى متعددة، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية ” صفا ” اليوم الثلاثاء.

في حين ينوي حزب الليكود القيام بتظاهرة دعم لنتانياهو مساء غد الأربعاء، بحدائق المعارض في تل أبيب، وذلك بمبادرة من رئيس الائتلاف الحاكم “ دافيد بيتون ”.

وأعرب غالبية أعضاء نواب الليكود عن نيتهم حضور التظاهرة التي باركها نتانياهو، ودعا كوادر الحزب للدفاع عنه، تحت ذريعة أنه مستهدف من أحزاب اليسار. مزيد من الأخبار.