سجن قاضي 8 سنوات لقيادته سيارات فارهة - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

قضت محكمة اتحادية في ريو دي جانيرو بالسجن ثماني سنوات بحق قاض برازيلي لقيادته سيارات فارهة تمت مصادرتها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتم عزل القاضي فالافيو روبرتو دي سوزا، الذي كان يتولى إقامة الدعاوى الجنائية ضد الملياردير السابق إيك باتيستا، عن منصبه عام 2015 بعدما تم ضبطه وهو يقود سيارة باتيستا، وهي من طراز بورش كايين، في ريو دي جانيرو.

كما أبقى القاضي على سيارة فاخرة أخرى صودرت أيضا من باتيستا في مرآب منزله، فضلا عن بيانو وعدة ساعات رولكس.

وصودرت تلك المتعلقات بأمر محكمة من باتيستا، الذي كان في يوم من الأيام أغنى رجل في البرازيل، وذلك بسبب كثرة ديونه، حسبما أفادت بوابة ” أو جلوبو ” الإخبارية.

وكانت ثروة باتيستا قد قدرت بـ 30 مليار دولار في عام 2012، مما جعله سابع أغنى شخص في العالم، بحسب مجلة فوربس الأمريكية.

وتآكلت ثروته بسبب أخطاء استراتيجية، وانخفاض في أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأسهم ودعاوى جنائية بعد مزاعم فساد.وجاءت معظم ثروة باتيستا من الاستثمارات في مجال التنقيب والتعدين والنفط والغاز.