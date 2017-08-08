⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس الفلبيني: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

رد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على سؤال عن حقوق الإنسان في مدينة ماراوي بجزيرة مينداناو، وقال: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده دوتيرتي، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة في العاصمة مانيلا.

وأضاف الرئيس الفلبيني: “ لقد قتل رجال شرطة وجنود كنت مسؤولاً عنهم”. متسائلاً: “ ما سبب الصراع المستمر في الوقت الحاضر بمدينة ماراوي بجزيرة “ مينداناو ” غير المخدرات؟ ”.

وتابع: ” لذا أوصيكم بعدم زج حقوق الإنسان في القضية “.