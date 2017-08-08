 ⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس الفلبيني: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس الفلبيني: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم

⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس الفلبيني: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم
مانيلا(صدى):

رد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على سؤال عن حقوق الإنسان في مدينة ماراوي بجزيرة مينداناو، وقال: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده دوتيرتي، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة في العاصمة مانيلا.

وأضاف الرئيس الفلبيني: “ لقد قتل رجال شرطة وجنود كنت مسؤولاً عنهم”. متسائلاً: “ ما سبب الصراع المستمر في الوقت الحاضر بمدينة ماراوي بجزيرة “ مينداناو ” غير المخدرات؟ ”.

وتابع: ” لذا أوصيكم بعدم زج حقوق الإنسان في القضية “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31598 ] نشر منذ 9 دقائق

ماانت بسهل ,,

,, اظنك ماتباعد ابو خدود زهريه ,, في قوة الموقف ,,

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