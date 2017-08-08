⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس الفلبيني: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس الفلبيني: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم
رد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على سؤال عن حقوق الإنسان في مدينة ماراوي بجزيرة مينداناو، وقال: لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده دوتيرتي، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة في العاصمة مانيلا.
وأضاف الرئيس الفلبيني: “ لقد قتل رجال شرطة وجنود كنت مسؤولاً عنهم”. متسائلاً: “ ما سبب الصراع المستمر في الوقت الحاضر بمدينة ماراوي بجزيرة “ مينداناو ” غير المخدرات؟ ”.
وتابع: ” لذا أوصيكم بعدم زج حقوق الإنسان في القضية “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31598 ] نشر منذ 9 دقائق
ماانت بسهل ,,
,, اظنك ماتباعد ابو خدود زهريه ,, في قوة الموقف ,,
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10126 ] نشر منذ 5 دقائق
عصب رودر 😂
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13578 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههه