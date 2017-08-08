⁠⁠⁠⁠⁠" أبل ووتش " ساعة ذكية تُجري مكالمات دون آي فون - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من ساعتها الذكية “ أبل ووتش ” بحلول نهاية العام الجاري، بميزة إجراء مكالمات هاتفية بشكل مستقل دون الحاجة إلى الاقتران والارتباط بهاتف آي فون، وذلك نظراً لدعمها تقنيات الجيل الرابع “ إل تي إي ”.

ولا تزال النسخة الحالية من الساعة بحاجة للارتباط بهاتف آي فون لإرسال رسائل أو سماع موسيقى أو استقبال اشعارات وغيرها من المميزات، لكن مع إضافة هذه الخاصية، يستطيع مستخدمو آي فون استخدام الساعة بشكل مستقل في إجراء مكالمات هاتفية.