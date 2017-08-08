 شاب يحمل إمرأة مسنة على كتفيه أثناء طوافها حول الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 8

    أغسطس

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شاب يحمل إمرأة مسنة على كتفيه أثناء طوافها حول الكعبة




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