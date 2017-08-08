 الجوال يساهم في ارتفاع نسبة الانتحار بين المراهقين - صحيفة صدى الالكترونية

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الجوال يساهم في ارتفاع نسبة الانتحار بين المراهقين

الجوال يساهم في ارتفاع نسبة الانتحار بين المراهقين
نورة الشهري(صدى):

قال أستاذ علم النفس في ولاية سان دييجو، جين تونج، إن المراهقين أكثر اكتئابًا، وأقل رغبة في التنزه مع أصدقائهم ولديهم معدلات أعلى للانتحار، مقارنة بالمراهقين في العصور السابقة.

واتهمت الباحثة الهواتف الذكية بالتسبب في هذه الحالة، حيث لاحظت عددًا من التغييرات السلوكية الصارخة في سن المراهقة منذ انتشار الهواتف الذكية.

وأوضحت أن معدلات التغيير تعد الأكثر حدة التي تم رصدها في مجال البحث عن البيانات منذ الثلاثينات حتى الآن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31598 ] نشر منذ 14 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, مصيبه ..

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