⁠⁠⁠⁠⁠مغني راب مٌسلم زعم حماية الله لجسده من الرصاص فأردوه قتيلاً - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عُثر على مغني الراب الأمريكي جبريل عبدالرحمن المعروف باسم “ يونج مازي ” 28 عاماً ، مقتولاً بالرصاص داخل متجر لبيع البيتزا .

وقال مصدر أمني بشرطة أتلانتا ، أن متجر البيتزا يبعد مسافة قصيرة عن مركز الشرطة وأن المسؤولين سمعوا دوي طلقات نارية وخرجوا للتحري في الأمر ، فتم العثور على مغني الراب مقتولاً ، وجاري التحقيق لمعرفة الجاني .

يذكر أن عبد الرحمن تعرض لإطلاق نار في ديسمبر الماضي في وافل هاوس، بأتلانتا، وبعد ساعات من تعرضه لإطلاق النار نشر عبدالرحمن تغريدة عبر تويتر قال فيها: “لقد جعلني الله محميا من الرصاص”، حيث زعم أن الله حباه جسماً لا يخترقه الرصاص وتم حذف التغريدة بعد ذلك من حسابه.