بالفيديو.. تفاصيل العلاقة الخفية بين قطر وتنظيم القاعدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف حساب ” قطريليكس ” ، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدوحة تمثل تهديدا للعالم، منذ أن وفرت ملاذا آمنا لأسامة بن لادن، وكانت محطة أبو مصعب الزرقاوي بين العراق وأفغانستان.

وسلط الحساب الضوءَ على العلاقة بين قطر وتنظيم القاعدة الإرهابي، ودعم قطر للإرهاب، واستضافتها لعناصر متطرفة في الدوحة.

وأشار إلى أن قطر كانت ملجأ خالد شيخ محمد مُدبر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومنحت عبدالله الخوار مهندس تنقلات العناصر الخطرة مقرًّا استقر به.

وأوضح أن عبدالله بن خالد آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر استقبل مئات المقاتلين في مزرعته، بينما موّلت قطر الخيرية فرع القاعدة في صنعاء، ووفّرت الأموال لصالح القرعاوي وسالم الكواري، أخطر عناصر تنظيم القاعدة في طهران.

وبيّن مقطع فيديو بثه الحساب، كيف حوّل عبدالرحمن النعيمي الملايين لتنظيم القاعدة في سوريا، فيما قدّم تركي السبيعي أموالًا طائلة لمجموعة خراسان.

